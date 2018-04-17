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В Запорожье испытали новый украинский вертолет "Надія". Видео
17.04.2018 06:28
В Запорожье на аэродроме компании "Мотор Січ" 16 апреля прошли первые испытания вертолета "Надія". Об этом говорится в сюжете "Радіо Свободи". Аппарат способен перевозить около тонны груза, подниматься на высоту 5 км и совершать полеты дальностью до 720 км. В течение года вертолет должен получить украинскую и международную сертификацию. "Надію" планируют использовать пограничники и спасатели.   | Новый вертолет впервые поднялся в воздух Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube видео Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

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