В Запорожье испытали новый украинский вертолет "Надія". Видео
17.04.2018 06:28
В Запорожье на аэродроме компании "Мотор Січ" 16 апреля прошли
первые испытания вертолета "Надія". Об этом говорится в сюжете
"Радіо Свободи". Аппарат способен перевозить около тонны груза,
подниматься на высоту 5 км и совершать полеты дальностью до 720 км.
В течение года вертолет должен получить украинскую и международную
сертификацию. "Надію" планируют использовать пограничники и
спасатели. | Новый вертолет впервые поднялся в воздух
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube видео Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube