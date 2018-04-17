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Вона повернулась! Жанна Бадоєва заінтригувала зйомками "Орла и Решки" (ФОТО)
17.04.2018 06:30
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Відома телеведуча Жанна Бадоєва запам'яталась шанувальникам яскравим сезоном зі своїм тепер вже колишнім чоловіком Аланом Бадоєвим, і чимало шанувальників довго чекали звістки про те, що зірка повернеться, хоч на випуск, до свого занятие. Що ж, це сталося!


"Зйомка "Орла и Решки. Россия". Я повернулась!", - написала зірка.

Вже відомо, що співведучою зірки стала Іда Галич і частина випуску розповість про санаторій з мінеральними водами.

Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 16 Кві 2018 р. о 9:38 PDT



Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 14 Кві 2018 р. о 6:17 PDT


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