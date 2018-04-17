|Вона повернулась! Жанна Бадоєва заінтригувала зйомками "Орла и Решки" (ФОТО)
|17.04.2018 06:30
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Відома телеведуча Жанна Бадоєва запам'яталась шанувальникам яскравим сезоном зі своїм тепер вже колишнім чоловіком Аланом Бадоєвим, і чимало шанувальників довго чекали звістки про те, що зірка повернеться, хоч на випуск, до свого занятие. Що ж, це сталося!
Вже відомо, що співведучою зірки стала Іда Галич і частина випуску розповість про санаторій з мінеральними водами.
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