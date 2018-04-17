Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект №8267 "О внесении изменения в статью 19 закона "О центральных органах исполнительной власти". Соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте 13 апреля, передает со ссылкой на .

"В условиях усиления в Украине террористических угроз из-за военной агрессии на востоке Украины значительно увеличилась функциональная нагрузка на центральные органы исполнительной власти, в компетенцию которых входит непосредственное осуществление борьбы с терроризмом", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, планируется предусмотреть количественное увеличение руководящего состава таких центральных органов исполнительной власти. В частности, предлагается предоставить Кабмину возможность дополнительно вводить третью должность заместителя руководителя такого органа исполнительной власти.

В пояснительной записке уточняется, что к таким органам относятся, в частности, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), и Государственная фискальная служба (ГФС).

Напомним, в сентябре 2017 года правительство в рамках проведения реформы госслужбы объявляло о проведении кадровых конкурсов на новые должности государственной службы в 10 министерствах, секретариате Кабмина, а также в ряде других ведомств.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира