На Киевщине секретаршу бюджетной комиссии одного из поселковых советов задержали на взятке,передает со ссылкой на .

В качестве второй части взятки женщина получила автомобиль Sharan и 5 тыс. грн. Первая часть взятки составляла $ 2 тыс, сообщает прокуратура Киевской обл.

За взятку она должна была помогать в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории поселка.

В Луганской области сотрудники управления защиты экономики Нацполиции поймали на взятке заместителя директора одного из местных коммунальных предприятий.

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