Оккупанты вели огонь на всех направлениях, применяя при этом запрещенное вооружение.

Сводка Пресс-центра штаба АТО за сутки 16 апреля 2018 года, информирует svodka.net.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 52 обстрела позиций сил АТО, применяя и в дальнейшем вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В частности, на Луганском направлении из запрещенной 152-мм и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по нашим позициям близко Зайцево. Кроме того, агрессор применил вооружения БМП и гранатометы по украинским укреплениям под Луганским, гранатометы — неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы — в районе Станицы Луганской и Новолуганского.

На Донецком направлении из запрещенных 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, Шахты «Бутовка», Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино. Кроме того, агрессор применил бронетранспортеры по нашим укреплениям неподалеку Водяного, вооружение БМП — около Талаковки и Гнутово, крупнокалиберные пулеметы — в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевика и Павлополя. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутово и Талаковки, а близко Широкино — велся снайперский огонь.

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К сожалению, вследствие вражеских обстрелов один украинский воин погиб, трое защитников — получили ранения и еще двое военнослужащих — боевые травмирования. Пострадавшие защитники доставлены в лечебные учреждения, им оказана квалифицированная медицинская помощь.

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