Печерский районный суд Киева еще 14 февраля удовлетворил иск о снятии ареста со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем.

Об этом говорится в двух решениях Печерского райсуда от 14 февраля, информирует svodka.net.

Аресты были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения «Укрзализныци».

Счета компаний, созданных, по версии следствия, для легализации средств, находятся в обанкротившемся «Всеукраинском банке развития», который принадлежит Александру Януковичу.

В общем следствие указывало 12 фирм, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего.

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Февральским решениями суд отменил арест счетов 9 фирм: ООО «Аранит К», «Квардис Н», «Типикон А», «Вектор-Перспектива», «Компания по управлению активами «ВБР-ИНВЕСТ», «Ди Соуз», «Мелон 8», «Бенефит-Консалт» и «Лайтрум».

В предыдущих судебных решениях, говорилось, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

В одном из решений об отмене ареста указано, что правами на арестованные счета сейчас владеет ООО «Аскор-Инвест». Указано также, что подозрения в деле до сих пор не объявлены, а «следователем не доказано, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности».

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Эти обстоятельства стали основанием для отмены ареста.

«Украинская правда» обратилась с запросом к Нацполиции о том, какие суммы сейчас арестованы по делу и планирует ли следствие просить о повторном аресте.

По версии следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица «Всеукраинского банка развития» с целью получения государственных средств незаконно кредитовали «Донецкую железную дорогу», «Львовскую железную дорогу», «Одесскую железную дорогу», «Юго-Западную железную дорогу», «Южную железную дорогу» и «Приднепровскую железную дорогу».

Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд. грн.

Следствие также считает, что для легализации средств работники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.

В октябре 2015 года стало известно, что следователи ГСУ МВД арестовали более 2,6 млрд гривен на этих счетах.

Позже в 2016 году некоторым вкладчикам ВБР удалось снять арест со счетов.

Кроме того, в начале 2017 года 312,5 миллиона гривен были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко и впоследствии были арестованы.

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