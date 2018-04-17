Нет никаких научных доказательств того, что сидения на холодной поверхности ведет к воспалением мочеполовой системы, спины и прочего.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что связывать сидения на холодной поверхности с воспалительными процессами, которые якобы может из-за этого быть - миф. Об этом Супрун написала на своей странице в Фейсбуке.

Наряду с "обязательным" ношением шапки, миф о вреде посиделок на каменной или бетонной поверхности или умывании холодной водой очень популярен.

"Существует много ложных представлений о сидение на холодной поверхности и проблем со здоровьем, которые это может якобы вызвать.

Самый распространенный из них - миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (цистита).

Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств", - написала Супрун.

"Переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть, если долго находиться на улице в сильный холод. Или же, когда температура, даже выше 0, однако большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела.

Во всех остальных случаях, особенно при хороших погодных условиях, очень сложно переохладиться. Организм сам поддерживает оптимальную температуру внутренних органов, следовательно ваш мочевой пузырь и другие органы преимущественно защищены от перепада температуры.

Сидение на холодной поверхности может привести к обманчивого ощущения необходимости частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью," - уверяет министр.

Если же действительно появляются боли в нижней части корпуса. то явно это не является следствием сидения на холодной лавке.

"Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели. Они чаще только развиваются в результате бактериальных инфекций - когда к мочевого пузыря или мочевыводящих путей попадают бактерии, которые вызывают воспаление. Холод не является проводником таких бактерий," - написала министр.

Чтобы не стать жертвой такой инфекции, необходимо регулярно пить воду в достаточном количестве, а также ходить "по маленькому" сразу после полового акта. Циститы также могут быть в редких случаях вызваны некоторыми средствами контрацепции, травмами, аллергическими состояниями, лекарствами.

3 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие.

По словам главы комитета, нардепа от Блока Петра Порошенко Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко предоставил супругам украинское гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.

30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о медицинской реформе. В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года.

В марте руководитель Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства немедленно внести в Раду представление на министра здравоохранения Украины и отстранить от исполнения обязанностей Супрун. Он назвал ее "доктор Смерть".

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