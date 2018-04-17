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Спецслужбы США и Великобритании заявили, что РФ с помощью хакеров взламывает роутеры по всему миру
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17.04.2018 06:52
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Киберпреступники, поддерживаемые правительством России, в рамках
шпионской кампании атакуют государственные учрежденияи и ключевые
объекты инфраструктуры, сообщили в Национальном центре
кибербезопасности Великобритании, ФБР и департаменте внутренней
безопасности США. Российские хакеры заразили миллионы устройств
Фото: pixabay.com По данным ведомств, целями атак являются
государственные учреждения, компании и ключевые объекты
инфраструктуры. Генеральный директор NCSC Сиаран Мартин в
комментарии Reuters сообщил, что злоумышленники атаковали миллионы
устройств.Заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и
связи Великобритании Жанетт Манфра осудила такую
активность."Призываем все ответственные страны использовать свои
ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные,
технические и другие для преодоления российской
киберугрозы", – заявила она.Спецслужбы США попросили
пострадавших от атак сообщать о любых вирусах, чтобы лучше изучить
влияние киберкампании.До этого о причастности Кремля к хакерским
атакам заявляли во Франции, Германии, Украине и
ряде других стран. Президент РФ Владимир Путин опровергал
обвинения, но говорил, что у киберпреступников могут быть
патриотические мотивы.
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