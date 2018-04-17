Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении, из них шестеро – полицейские.

«Часть пострадавших после амбулаторной помощи была выписана. У гражданских лиц в основном поверхностные ранения нижних конечностей. Ранения полицейские получили тупыми и режущими предметами. Один из полицейских прооперирован, у него перерезана вена. Жизни пострадавших опасность не угрожает», – отметили в Минздраве.

Как сообщалось, стычки начались в понедельник днем между манифестантами и полицией на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Демонстранты вышли протестовать против выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьера Армении. Противник выдвижения кандидатуры аргсяна на пост премьер-министра, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Пашинян призвал своих сторонников отправиться к зданию парламента.

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