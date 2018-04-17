Когда все православные христиане праздновали Пасху, российские оккупанты жестоко убивали украинского военного Владимира Майбороду.

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«Печальные новости из Мариуполя», — поделился информацией Андрей Иванов в соцсети на странице сообщества «Патриоты Украины — объединяйтесь» и рассказал, как на самом деле погиб на Пасху комвзвода Владимир Майборода. Всем неравнодушным гражданам стоит об этом знать. Дальше — прямая речь автора. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Пишет побратим: «Вчера россияне передали тело бойца ВСУ, пропавшего во время боя 8 апреля. Это мой прежний командир 2-го взвода с «Донбасса», позывной «Май». Мой прежний воин, который тоже был в том бою — «Донбасс», рассказал обстоятельства гибели.

Во время боя Май подорвался на монке, но с тыльной стороны, получил сильную контузию, потерял ориентировку и начал отходить в сторону россиян. Те взяли его в плен… И забили там насмерть, «Донбасс» говорит, что лицо — сплошное кровавое месиво, все кости поломаны… Скоты! Хотите убить, ну расстреляйте!!! Нах#я ж такое делать… Сука ненавижу… Під@ри».

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