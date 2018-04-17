Миф о том, что «сидение на холодном» может привести к воспалению мочевого пузыря, развенчала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть, если долго находиться на улице в сильный холод. Или же, когда температура, даже выше О, однако большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела. Во всех остальных случаях, особенно при хороших погодных условиях, очень сложно переохладиться. Организм сам поддерживает оптимальную температуру внутренних органов, следовательно ваш мочевой пузырь и другие органы преимущественно защищены от перепада температуры», — убеждена Супрун в социальной сети Facebook.

Руководительница МОЗ отметила, что «сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению необходимости частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью. Ваше тело реагирует на холод, как раздражитель, следовательно если вы согреетесь — неприятное ощущение исчезнет. Однако, если вы чувствуете жжение или боль при мочеиспускании, это свидетельствует, что проблема действительно серьезная. Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели. Они чаще только развиваются в результате бактериальных инфекций — когда в мочевой пузырь или мочевыводящие пути попадают бактерии, которые вызывают воспаление. Холод не является проводником таких бактерий».

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