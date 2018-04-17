Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью BBC заявил, что отношения России с Западом хуже, чем во времена Холодной войны.

«Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным партнерам, которые предпочитают действовать на основе очень странной логики… Во времена Холодной войны были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции», – сказал Лавров, комментируя ракетные удары по Сирии, нанесенные США, Великобританией и Францией.

Говоря об использования химоружия в Сирии, Лавров отметил, что все доказательства, которые приводят западные страны, основаны на информации в СМИ и социальных сетях.

«Нет доказательств, что 7 апреля в Думе было использовано химическое оружие. Что действительно имело место, так это постановка», – сказал он.

Лавров также задался вопросом, почему удары по Сирии были осуществлены за сутки до того, как на место предполагаемой химатаки должны были прибыть эксперты ОЗХО.

Глава МИД РФ заявил, что прямой конфронтации между Россией и США во время ударов не произошло благодаря действующему каналу связи для координации действий в Сирии.

При этом он заверил, что удары по Сирии не останутся без ответа.

«Безусловно, последствия будут», – сказал Лавров.

США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии утром 14 апреля. Целью атаки стали три объекта, имеющие отношение к сирийской химической программе.

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