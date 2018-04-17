|В Кривом Роге масштабное ДТП - на месте погибли семь человек
|17.04.2018 07:12
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В Кривом Роге (Днепропетровская область) утром во вторник произошла масштабная авария, по предварительным данным погибли семь человек, более десяти получили травмы.
Сообщается, что ДТП случилось около шести часов утра 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога.
"Столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, который перевозил работников "АрселорМиттал". В результате столкновения на месте погибли семь человек, сообщают о 12 пострадавших. Авария произошла в разгар рабочей перевозки транспорта", — сообщает пользователь Facebook Владимир Юрьев.
"Первый Криворожский" сообщает, что в момент аварии маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород.
В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт.
Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал".