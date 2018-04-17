Лидеры стран “G7” выпустили совместное заявление, в котором выразили единодушную поддержку авиаударов, которые нанесла западная коалиция в ночь на 14 апреля по сирийским военным объектам в ответ на сообщение о кровавой химической атаке в сирийском городе Дума. Совместное заявление распространил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, передает .

“Мы, лидеры „Большой семерки“: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и ЕС — едины в том, чтобы решительно осудить использование химического оружия 7 апреля в Восточной Гуте в Сирии. Мы полностью поддерживаем все усилия США, Франции и Соединённого Королевства, направленные на ослабление возможностей режима Асада использовать химоружие и сдерживания будущего его применения”, — говорится в сообщении.

В заявлении ответ на химатаку названа ограниченной, пропорциональной и необходимой, поскольку, как считают лидеры G7, все возможные дипломатические возможности были исчерпаны.

Лидеры “Большой семерки” подчеркивают, что использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и “представляет собой угрозу международному миру и безопасности”. Они также подчеркивают, что “в прошлом использование химического оружия режимом Асада было подтверждено независимыми международными следователями”.

“Мы держимся вместе против безнаказанности тех, кто разрабатывает или использует это оружие в любом месте и в любое время, при любых обстоятельствах”, — сказано в заявлении. Лидеры G7 при этом добавляют, что “по-прежнему остаются преданы дипломатическому решению конфликта в Сирии”.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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