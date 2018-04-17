Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ознаменовалась в Украине не только введением в действие медицинской реформы.

Бурные реакции в обществе также вызывают ее заявления и посты в социальных сетях, в особенности те, которые касаются опровержения прижившихся между украинцев взглядов и убеждений, информирует svodka.net.

Дисбактериоза не существует!

Одно из последних «разрушительных» заявлений Супрун касалось дисбактериоза.

«Если вас направили сдавать анализ на «дисбактериоз» или вы получили неутешительный результат и начали лечиться от него — не спешите. В международной медицине нет такого диагноза», — написала чиновник.

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Так, по ее словам, ученые до сих пор углубленно изучают вопрос микрофлоры человеческого организма и даже последние исследования в этой области не могут сказать, какое же соотношение бактерий является правильным.

Вместе с тем, в больницах через раз можно услышать от врачей о дисбактериозе, в частности о его активной профилактике.

Сквозняки не опасны

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С наступлением тепла и «обострением» конфликта между любителями прохлады и теми, «кому дует», Супрун опровергла очередной миф — сквозняки вовсе не опасны. И даже наоборот.

«Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку», — отметила она.

Более того, чиновник добавила, что если постоянно избегать сквозняка, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду — вы наоборот делаете себя более уязвимым.

Как бы там ни было, невропатологи все равно рекомендуют избегать сквозняков. Ведь потоки холодного воздуха могут спровоцировать всевозможные невралгии, в частности, затылочного нерва, тройничного и т.д.



ВСД — выдумка

Опровергла Супрун и существование еще одного популярного в Украине диагноза — ВСД. Как известно, вегетососудистую дистонию «ставят» едва ли не каждому третьему пациенту, который обращается к врачу с жалобами на периодические головные боли, головокружения, перепады давления и прочее.

«Если вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины», — отрезала чиновник.

По ее словам, ВСД — не диагноз, а совокупность симптомов, говорящих о наличии существенных сбоев в организме и требующих детальной диагностики.

Вместе с тем ВСД в Украине часто продолжают диагностировать и «лечить» — витаминами и успокоительными. Сама Супрун по этому поводу добавила, что так врачи просто «сливают» пациентов.

Перекись как подорожник

Средство, которое наверняка найдется в каждой украинской аптечке — перекись водорода, тоже оказалось просто мифом.

«3% раствор перекиси водорода, который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях — не заживляет и не обеззараживает раны. Более концентрированный раствор (от 30% и выше) — подействует, однако тогда вы получите химический ожог», — отметила Супрун.

Так, перекись по ее словам, эффективна только для механического очищения ран, но в таком случае она с легкостью заменяется водой.

Манту можно мочить!

И последнее, что вызвало бурную реакцию между читателей — пробу Манту можно мочить!

«Вода никак не может повлиять на пробу Манту. Ведь инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает», — отметила глава Минздрава.

Потому все, кто боится пускать детей мыться после пробы, могут расслабиться – на результат теста это не повлияет, несмотря на страшился из детства.

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