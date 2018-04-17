Секретарь Шведской академии Сара Даниус оставила свою должность после того, как арт-директора стокгольмского культурного клуба "Форум" Жана-Клода Арно обвинили в домогательствах. Мужчина состоит в браке с поэтессой Катариной Фростенсона, которую избрали в Шведскую академию еще в 1992 году. Даниус не назвала причину отставки Фото: EPA Она не стал раскрывать причин ухода, заявив, что исполняет волю академии, которая определяет имена лауреатов Нобелевской премии по литературе. Телеканал "Настоящее время" пояснил, что в организации произошел раскол из-за сексуального скандала.В ноябре 2017 года газета Dagens Nyheter опубликовала материал, в котором 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах Жана-Клода Арно – арт-директора стокгольмского культурного клуба "Форум", получавшего гранты от Шведской академии. Мужчина якобы приставал к женщинам на протяжении 20 лет.Арно – муж поэтессы Катарины Фростенсон, которую избрали в Шведскую академию еще в 1992 году. По данным газеты, он также мог быть причастен к утечке данных об именах будущих нобелевских лауреатов. Арно все обвинения отрицает.После публикации материала академия провела голосование, по итогам которого отказалась обращаться в полицию и отстранять Фростенсон. Историк Петер Энглунд, прозаик Клас Эстергрен и поэт Шелл Эспмарк в знак протеста против такого решения объявили об отставке.При этом возможности выйти из академии уставом не предусмотрено – 18 членов избирают пожизненно. Если кто-либо из них объявляет, что больше не участвует в работе академии, свободное место сохраняется за ним до самой его смерти.До того как развернулся нынешний скандал, одно из мест в академии уже было пустым: в ноябре 2017 года поэт Лотта Лотасс объявила, что больше двух лет не участвовала в работе академии и не считает себя ее членом. После ухода Даниус подала в отставку и Фростенсон. Поступить также уже пригрозила поэтесса Сара Стридсберг.Если это произойдет, Шведская академия не сможет собрать кворум для принятия новых членов – требуется 12 человек. При этом для голосования о присуждении Нобелевской премии довольно восьми членов и простого большинства голосов, но из-за репутационных потерь авторитетность главной литературной награды может оказаться под вопросом.Король Карл XVI Густав, являющийся покровителем академии, уже заявил, что для разрешения проблемы готов изменить правила Шведской академии.Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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