В Польше подняло вопрос об упрощении процедуры трудоустройства для людей с медицинским образования, которые приехали из страны, что не входит в состав Евросоюза.

В перечень этих государств входит и Украина,передает со ссылкой на .

МЗ подало ходатайство к министру науки и образования с предложением изменить закон о высшем образовании. Внесенные поправки должны предоставить возможность специалистам из стран не членов Евросоюза проводить подтверждение диплома о высшем медицинском образовании согласно процедуре европейских норм. Сейчас для граждан стран, не входящих в состав ЕС, действует другая процедура подтверждения диплома и она гораздо сложнее. Единственное требование, которое ставят для иностранных специалисты - это знание польского языка.

На такие меры Польши идет через нехватку медицинского персонала. По данным Высшей палаты медсестер и акушерок, треть медсестер в стране (всего их 220 тысяч) - люди пенсионного возраста. Это означает, что около 73 тысяч работников могут в любой момент выйти на пенсию.

В Украине проходит масштабная медицинская реформа, теперь каждый гражданин должен иметь своего семейного врача. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ответила на главные вопросы украинцов о кампании "Врач в каждый дом".

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