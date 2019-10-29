Парламент превращается в площадку КВН. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Утреннее заседание Рады началось с заявления Наливайченко от «Батькивщины» с просьбой к депутатам подписать челобитную к Конгрессу США в защиту «Азова»...

Порошенко от «Евросолидарности» заявил, что Украина все равно «пролезет в НАТО», чего бы ей это не стоило...

Зинкевич от «Евросолидарности» потребовала арестовать нардепа от «Слуги народа» Шевченко за выступление на российском телевидении и зачем-то напомнила Президенту о том, что он четырежды «откосил» от службы в армии...

Потураев от «Слуги народа» потребовал привлечения к уголовной ответственности депутата от «Европейской солидарности» Федину за угрозы убийством в адрес Президента Зеленского. При этом вся часть «Слуги народа» вышла к трибуне и стала ему аплодировать, а спикер Рады Разумков пообещал, что все, кто наживался на армии понесут уголовную ответственность...

Похоже, друзья парламент стремительными темпами превращается в площадку КВН..." - Заявил Ренат Кузьмин.

Фракция "Слуги народа" вышла к трибуне Верховной Рады, выражая возмущение реакцией нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины на общение президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами в Золотом.

Непосредственно выступал представитель политсилы Никита Потураев.

"Мы не знаем пока, мы не решили, вероятно, это что, свободная мысль и свобода слова, когда публично звучат призывы к мятежу к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства. Может, это действительно право на свою позицию и право на ее высказывание, а вероятно, это государственная измена. Итак, мы считаем, что мы должны вместе разобраться с этим. Мы все вместе, ВР, которая представляет все общество, какие бы ни были мысли в каждой его части, вместе с правоохранительными органами, вместе со всем обществом мы должны дать оценки таким призывам", - заявил Потураев.

Он подчеркнул, что вчера часть "Слуга народа" начала сбор подписей за обращение к правоохранительным органам - "для решения вместе того, приемлемы ли призывы к убийству, желание смерти любому гражданину Украины, даже несмотря на то, идет ли речь о президенте, или это просто о рядовом гражданине".

Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил письмо к властям США, которые намерены внести "Азов" в список террористических организаций.

Об этом парламентарий написал на своем Facebook.

Поводом для послания стало обращение 40 американских конгрессменов к государственному секретарю США Майклу Помпео с призывом причислить батальон "Азов" к террористическим организациям.

По убеждению Яременко, "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов" не должны остаться без реакции нардепов".

"Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции достоинства. Азовцы участвовали в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины", - написал в посте "слуга народа". Яременко сообщил, что письмо в Конгресс по поводу "славного боевого подразделения" содержит предложение предоставить любую необходимую объективную и непредвзятую информацию об "Азове". Кроме того, в послании есть обращение в правоохранительные органы Украины с просьбой опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений из письма американских конгрессменов.

Нардеп уведомил, что подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.

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