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В Германии нетрезвый мужчина выжил после того, как его переехали две электрички
27.12.2017 08:18
Мужчине удалось выжить после падения на рельсы, но он лишился обеих рук и ноги. Мужчина лишился обеих рук и ноги Фото: ЕРА 24-летний локальный житель упал с железнодорожной платформы на пути. В полиции отметили, что он был пьян.Машинисты двух поездов не заметили мужчину. Спустя 40 минут после случившегося его увидели двое пассажиров, они вызвали скорую. По словам пассажиров, мужчину забрали с путей незадолго до прибытия очередного поезда. Он был в сознании.В результате инцидента мужчина лишился обеих рук и ноги. Он находится в реанимации, но, по словам врачей, угрозы его жизни нет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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