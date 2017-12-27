Мужчине удалось выжить после падения на рельсы, но он лишился обеих рук и ноги. Мужчина лишился обеих рук и ноги Фото: ЕРА 24-летний локальный житель упал с железнодорожной платформы на пути. В полиции отметили, что он был пьян.Машинисты двух поездов не заметили мужчину. Спустя 40 минут после случившегося его увидели двое пассажиров, они вызвали скорую. По словам пассажиров, мужчину забрали с путей незадолго до прибытия очередного поезда. Он был в сознании.В результате инцидента мужчина лишился обеих рук и ноги. Он находится в реанимации, но, по словам врачей, угрозы его жизни нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки рук лишился мужчина после ноги Теги: мир