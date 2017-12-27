Мужчине удалось выжить после падения на рельсы, но он лишился обеих
рук и ноги. Мужчина лишился обеих рук и ноги Фото: ЕРА 24-летний
локальный житель упал с железнодорожной платформы на пути. В
полиции отметили, что он был пьян.Машинисты двух поездов не
заметили мужчину. Спустя 40 минут после случившегося его увидели
двое пассажиров, они вызвали скорую. По словам пассажиров, мужчину
забрали с путей незадолго до прибытия очередного поезда. Он был в
сознании.В результате инцидента мужчина лишился обеих рук и ноги.
Он находится в реанимации, но, по словам врачей, угрозы его жизни
нет.
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