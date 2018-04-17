Президент США Дональд Трамп заявил, что российское противоракетное
оборудование в Сирии не сработало во время атаки 14 апреля. Трамп
сказал, что российское оборудование не сработало Фото: ЕРА
"Можно услышать сообщение, что они сбили 40 ракет, или 50. Они не
сбили ни одной", – заявил Трамп.Он добавил, что российское
оборудование не сработало.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии.Сирийские СМИ
утверждают, что в результате обстрела пострадало от трех до
шести человек.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял,
что Россия оставляет за собой право сбивать американские
ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские
подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их
союзников не участвовали.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира