Президент США Дональд Трамп заявил, что российское противоракетное оборудование в Сирии не сработало во время атаки 14 апреля. Трамп сказал, что российское оборудование не сработало Фото: ЕРА "Можно услышать сообщение, что они сбили 40 ракет, или 50. Они не сбили ни одной", – заявил Трамп.Он добавил, что российское оборудование не сработало.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии.Сирийские СМИ утверждают, что в результате обстрела пострадало от трех до шести человек.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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