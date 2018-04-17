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Американские журналисты получили награды за свои статьи о российском вмешательстве в выборы президента США
17.04.2018 07:26
Американские журналисты получили награды за свои статьи о российском вмешательстве в выборы президента США Журналисты получили премию за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года".

Редакции американских газет The Washington Post и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за цикл материалов о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии во вторник, 17 апреля.

Отмечается, что награда вручена за «неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года, его связях с кампанией Трампа, переходной командой президента и его будущей администрации». Эти материалы победили в номинации «Национальная журналистика».

Также Пулитцеровская премия вручена за освещение вопроса сексуальных домогательств и насилия в Голливуде (издания The New York Times и The New Yorker), за рассказ о жестокой политике филиппинского президента Родриго Дутерте (награду получили журналисты Reuters) и ряд других материалов.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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