|Brent подорожала до 71,71 долл. за баррель
|17.04.2018 07:29
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром выросли в цене до 71,71 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,59 доллара за баррель, прибавив 0,56%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
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