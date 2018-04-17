Погода, Новости, загрузка...
Brent подорожала до 71,71 долл. за баррель
17.04.2018 07:29

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром выросли в цене до 71,71 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,59 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить