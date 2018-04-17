Украинский тяжеловес Александр Усик получил травму руки во время подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым. Спортсмен обратился к фанатам с помощью обращения в социальной сети Instagram и извинился за то, что поединок не состоится в назначенный срок.

«Я хотел проинформировать вас, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки и бой 11 мая не состоится. Мы дадим знать организаторам турнира, когда будем готовы, и они назначат новую дату. Я бы хотел извиниться перед командой Мурата Гассиева за неудобства. Это спорт, так бывает. Фанатам спасибо за поддержку. Чуть-чуть подождите. Мир любит сильных», – сказал Усик, информирует svodka.net.

Как рассказал промоутер Александра Усика, речь идет о повреждении локтя. При этом боксеру не потребуется хирургическое вмешательство. «В абсолютно рабочей ситуации Александр почувствовал дискомфорт в локте. Когда дискомфорт перерос в боль, было решено обратиться к врачу. Вскоре он должен вернуться к тренировкам», – подчеркнул генеральный директор K2 Promotion Ukraina Александр Красюк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира