В американском штате Флорида 14-летний подросток, находившийся за рулем угнанного автомобиля, не справился с управлением и съехал с дороги. Двое подростков погибли в результате ДТП Фото: ЕРА Как рассказал шериф, подростки угнали автомобиль Toyota ночью. За рулем был 14-летний мальчик. Он потерял контроль над управлением, машина съехала с дороги, ударилась о пальму и столб, а затем перевернулась.19-летний Анакшеа Джонсон погиб на месте. 12-летняя Чаянна Несмит умерла в больнице. Оба были жителями города Помпано-Бич.Еще пять подростков в возрасте от 12 до 14 лет госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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