В американском штате Флорида 14-летний подросток, находившийся за
рулем угнанного автомобиля, не справился с управлением и съехал с
дороги. Двое подростков погибли в результате ДТП Фото: ЕРА Как
рассказал шериф, подростки угнали автомобиль Toyota ночью. За рулем
был 14-летний мальчик. Он потерял контроль над управлением, машина
съехала с дороги, ударилась о пальму и столб, а затем
перевернулась.19-летний Анакшеа Джонсон погиб на месте. 12-летняя
Чаянна Несмит умерла в больнице. Оба были жителями города
Помпано-Бич.Еще пять подростков в возрасте от 12 до 14 лет
госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
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