|В Кривом Роге произошло ДТП с маршруткой, 7 человек погибло (фото)
|17.04.2018 07:34
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В результате ДТП погибли семь человек, еще 12 пострадали, сообщает «Первый городской».
Автобус перевозил сотрудников компании «АрселорМиттал».
«Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой Mazda, который протаранил общественный транспорт. Бусик отбросило на встречную полосу под колеса автобуса «АрселорМиттал». в маршрутке в это время находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщают о 12-17 пострадавших», — говорится в сообщении.
Движение в районе ДТП перекрыли.
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