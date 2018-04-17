В Кривом Роге произошло ДТП с маршруткой, 7 человек погибло (фото) Утром 17 апреля в Кривом Роге произошла страшная авария - столкнулись маршрутка, легковушка и автобус. В результате ДТП погибли семь человек, еще 12 пострадали, сообщает «Первый городской». Автобус перевозил сотрудников компании «АрселорМиттал». «Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой Mazda, который протаранил общественный транспорт. Бусик отбросило на встречную полосу под колеса автобуса «АрселорМиттал». в маршрутке в это время находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщают о 12-17 пострадавших», — говорится в сообщении. Движение в районе ДТП перекрыли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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