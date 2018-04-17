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На бульваре Дружбы Народов в Киеве ДТП, большая пробка
17.04.2018 07:35

Во вторник утром, 17 апреля в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, произошло масштабное ДТП напротив супермаркета Novus (по адресу: бул. Дружбы Народов 16а - Прим.Ред).

На бульваре Дружбы Народов в Киеве ДТП, большая пробка

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места ЧП.

Столкнулись маршрутка и автомобиль "скорой помощи". Данных о пострадавших пока нет.

После ДТП на бульваре Дружбы Народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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