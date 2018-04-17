|На бульваре Дружбы Народов в Киеве ДТП, большая пробка
|17.04.2018 07:35
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Во вторник утром, 17 апреля в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, произошло масштабное ДТП напротив супермаркета Novus (по адресу: бул. Дружбы Народов 16а - Прим.Ред).
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места ЧП.
Столкнулись маршрутка и автомобиль "скорой помощи". Данных о пострадавших пока нет.
После ДТП на бульваре Дружбы Народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.
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