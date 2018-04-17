Во вторник утром, 17 апреля в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, произошло масштабное ДТП напротив супермаркета Novus (по адресу: бул. Дружбы Народов 16а - Прим.Ред).

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места ЧП.

Столкнулись маршрутка и автомобиль "скорой помощи". Данных о пострадавших пока нет.

После ДТП на бульваре Дружбы Народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.

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