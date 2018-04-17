Украинский вингер гельзенкирхенского “Шальке” Евгений Коноплянка попал в команду 30-го тура немецкой Бундеслиги, сообщает со ссылкой на Bild.

В 30-м туре чемпионата Германии 28-летний прежний футболист “Севильи” и “Днепра” забил юбилейный мяч в ворота принципиального соперника — дортмундской “Боруссии” (2:0). Такой вклад в командной победы оценило издание Bild и внесло Коноплянку в топ-11 игроков тура.

Примечательно, что автор второго забитого гола в ворота “шмелей” Налдо, также попал в символическую команды тура.

Стоит отметить, что в этом сезоне 28-летний украинец провел 25 матчей в составе “Шальке”, в которых забил пять голов и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, что в последнее время Коноплянка значительно потерял в трансферной стоимости.

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