|Коноплянку включили в символическую сборную тура немецкой Бундеслиги
|17.04.2018 07:37
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Украинский вингер гельзенкирхенского “Шальке” Евгений Коноплянка попал в команду 30-го тура немецкой Бундеслиги, сообщает со ссылкой на Bild.
В 30-м туре чемпионата Германии 28-летний прежний футболист “Севильи” и “Днепра” забил юбилейный мяч в ворота принципиального соперника — дортмундской “Боруссии” (2:0). Такой вклад в командной победы оценило издание Bild и внесло Коноплянку в топ-11 игроков тура.
Примечательно, что автор второго забитого гола в ворота
“шмелей” Налдо, также попал в символическую команды
тура.
Напомним, что в последнее время Коноплянка значительно потерял в трансферной стоимости.
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