Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы, которые будут обсуждаться в Кабинете министров.

Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов, информирует svodka.net.

«Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику», — сказал он.

Одновременно он отметил, что у стран с общей границей «какие-то торговые связи тоже есть».

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По словам главы правительства, сейчас Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы, и они будут обсуждаться в Кабинете министров.

Ранее сообщалось, что Украина планирует выйти из ряда ненужных соглашений СНГ.

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