|Гройсман: Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику Украины (ВИДЕО)
|17.04.2018 07:38
|
Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы, которые будут обсуждаться в Кабинете министров.
Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов, информирует svodka.net.
«Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику», — сказал он.
Одновременно он отметил, что у стран с общей границей «какие-то торговые связи тоже есть».
Читайте: Украине удалось обмануть "совок", - Виталий Портников
По словам главы правительства, сейчас Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы, и они будут обсуждаться в Кабинете министров.
Ранее сообщалось, что Украина планирует выйти из ряда ненужных соглашений СНГ.