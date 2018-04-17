Они напомнили, что применение химического оружия является нарушением международных Конвенций о запрете химического оружия.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» опубликовали совместное заявление, в котором обратились к России с требованием дать ответы на вопросы, связанные с отравлением в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Представители «Большой семерки» напомнили, что применение химического оружия является нарушением международных Конвенций о запрете химического оружия, передает Интерфакс.

«Мы призываем Россию безотлагательно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери. Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть ОЗХО программу производства Новичка, о которой ранее не сообщалось», – говорится в заявлении.

Напомним, что 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Он заявил, что в обнародованном на этой неделе докладе ОЗХО была использована информация швейцарской лаборатории в Шпице.

Глава МИД России утверждает, что эксперты этой лаборатории установили, что клиническая картина отравления Скрипалей похожа на воздействие ядовитого вещества BZ, которое, по словам Лаврова, имеют страны Запада.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в марте 2018 года. Юлия Скрипаль уже покинула больницу и находится под охраной полиции в секретном месте. Ее отец до сих пор в больнице, но его состояние улучшилось.

Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушению.

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