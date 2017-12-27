Обмен для освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, запланирован на среду, 27 декабря. Это раньше подтвердила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров Ирина Геращенко, передает

"27 декабря состоится освобождению заложников. Как и говорила украинская сторона - к новогодним и рождественским праздникам... Официально", - сообщила она.

В частности, 27 декабря состоится освобождение 74 украинцев. Украина, в рамках освобождения, передаст 306 человек, где это позволяет украинское законодательство.

Напомним, боевики заявили, что обмен удерживаемыми лицами пройдет 27 декабря.

Как сообщал трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла договоренности об обмене удерживаемыми лицами к новогодним праздникам.

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