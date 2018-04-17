В чём суть

Как сообщается, некоторые модели Apple Watch Series 2 имеют проблемы с батареей. Одни пользователи не могут включить устройство, другие жалуются на вздутые батареи. Судя по всему, имеет место переразряд ниже лимита в первом случае и проблемы во время производства во втором.

Компания сообщила, что такие устройства будут исправлять бесплатно. Соответствующий документ уже распространили Apple Store и Apple Authorized Service. Это актуально как минимум для США, Канады, Мексики и Европы.

Какие устройства подвержены проблеме

Судя по описанию, это чаще только модели 2015 года. Однако в компании решили перестраховаться и уточнили, что под условия обслуживания подпадают все модели Apple Watch Series 2 диаметром 42 мм, в том числе версии Sport, Edition, Hermès и Nike+. Статус гарантии при этом не учитывается. Проще говоря, если гарантия закончилась, устройство всё равно отремонтируют бесплатно.

При этом устройства Apple Watch, Series 1 и Series 3, а также любые 38-мм модели не будут ремонтироваться в рамках этой программы.

Что происходит

По имеющейся информации, многие батареи Apple Watch Series 2 вздуваются, что приводит к отклеиванию экрана (не считая проблем с самим аккумулятором). Отметим, что в 2017 году компания Apple дважды пересматривала условия политики сервисного обслуживания на Apple Watch первого поколения. Там тоже происходили отделения задней панели от корпуса устройства или вздутия батареи.

При этом отметим, что новая политика пока что не озвучена публично, а в некоторых даже официальных сервисах, по информации MacRumors, отказываются исправлять устройства. В этом случае нужно добиваться положительного решения, обращаясь к вышестоящим руководителям.

Источник

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