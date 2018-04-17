Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сформировать на контролируемой Вашингтоном территории Сирии при поддержке союзников воинский контингент, который заменил бы находящихся там американских военных. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников из числа чиновников, Вашингтон "пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения "Исламского государства".

Как отмечается в материале, новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон недавно связывался с руководителем разведки Египта и спрашивал его, может ли Каир оказать содействие в реализации данного плана. Как следует из публикации, Вашингтон также запросил у Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не только предоставить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии, но и направить туда войска.

"В начале апреля Трамп заявил о необходимости вывода 2 тыс. военных США из Сирии, что не нашло понимания у многих его ключевых советников. Они опасаются, что слишком скорый выход из страны будет означать, что удерживаемые позиции уступят Ирану и России, подконтрольным им силам или другим экстремистским группировкам, - говорится в материале. - Новая инициатива администрации направлена на то, чтобы избежать появления вакуума безопасности в Сирии, при котором "Исламское государство" могло бы вернуться или с трудом отвоеванные позиции в стране уступили бы пользующимся поддержкой Ирана силам".

"К Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ обратились за предоставлением финансовой поддержки, а также относительно обеспечения более широкого вклада", - сообщил один из источников.

При этом опрошенные журналистами газеты эксперты отметили, что осуществить указанную инициативу будет непросто, в особенности, если США не согласятся оставить в Сирии хотя бы небольшое число своих военных или не обещают предоставлять данным соединениям союзников поддержку с воздуха.

Источники издания также отметили, что "арабские соединения", о которых идет речь, смогли бы сотрудничать с сирийскими курдами. В публикации говорится, что указанная инициатива Вашингтона "привлекла внимание" основателя американской частной военной компании Blackwater, действовавшей в Ираке, Эрика Принса.

"Принс сказал в понедельник, что к нему неформально обратились официальные лица из арабских государств относительно перспектив формирования сил в Сирии, и что он ждет, какие шаги предпримет Трамп", - сообщает газета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира