С участием народного депутата Надежды Савченко сегодня в 9:00 планируют провести экспертизу с использованием полиграфа. Об этом ранее сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко.

По ее словам, адвокаты Савченко накануне получили от следователей уведомление о том, что нардепа допросят 17 апреля в 9:00 в стенах СИЗО Службы безопасности Украины.

"Процесс прохождения полиграфа будет закрытым. Ни о какой публичности речь не идет", - сказала Проторченко.

Как сообщал в пятницу, 13 апреля, состояние здоровья Савченко не позволило пройти проверку на полиграфе. Она временно прекратила голодовку для прохождения экспертизы, однако 16 апреля этот так и не удалось.

При этом 16 апреля с 10:00 Савченко возобновила голодовку на бессрочный срок.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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