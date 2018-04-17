|В Кривом Роге в результате жуткого ДТП погибло 8 человек
|17.04.2018 07:46
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Автомобиль Mazda столкнулся с маршруткой. Ее вынесло на встречную движения, после чего произошло столкновение с автобусом АрселорМиттал Кривой Рог.
svodka.net/
В Кривом Роге в результате ДТП с участием маршрутки №261, автобуса и легкового автомобиля по предварительным данным погибло восемь человек, еще 12 пострадало. Об этом сообщает Первый Криворожский утром во вторник, 17 апреля, информирует svodka.net.
«Столкновение произошло около 6 утра возле исполкома. Авто Mazda столкнулось с маршруткой. Ее вынесло на встречную движения. Произошло столкновение с автобусом АрселорМиттал Кривой Рог», – говорится в сообщении.
svodka.net/
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Также отмечается, что светофоры в это время еще не работали. Все участники ДТП двигались на жетлый мигающий сигнал светофора.
«Все машины двигались в крайней левой полосе. Специалисты говорят, если бы все двигались в своем ряду, аварии удалось бы избежать», – пишет издание.
Движение в центре Кривого Рога сейчас перекрыто, транспорт направляют в объезд места происшествия.