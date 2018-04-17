По словам бывшей участницы Pussy Riot Марии Алехиной, только на акции против блокировки Telegram в Москве были задержаны 13 человек. Алехина провела ночь в полиции Фото: Katja Kuznetsova / Twitter На Лубянской площади в столице России активисты устроили акцию в защиту мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.Вместе с Алехиной за нарушение общественного порядка были задержаны еще несколько человек, в том числе активист Дмитрий Цорионов (Энтео).Алехина написала в Twitter, что только задержаны 13 участников акции на Лубянской площади.По ее словам, в отношении них составлены административные протоколы о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия, их оставили на ночь в ОВД Мещанское. Нас оставляют в ОВД Мещанское на ночь за то, что мы запускали самолётики в ФСБ.13 человек. Всем 20.2. доброй ночи ✈️ pic.twitter.com/2yCDekHGGd — Мария Алехина (@all_mary) 16 апреля 2018 г. Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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