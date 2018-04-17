По словам бывшей участницы Pussy Riot Марии Алехиной, только на
акции против блокировки Telegram в Москве были задержаны 13
человек. Алехина провела ночь в полиции Фото: Katja Kuznetsova /
Twitter На Лубянской площади в столице России активисты
устроили акцию в защиту мессенджера Telegram.
Ее участники бросали бумажные самолетики в здание
ФСБ.Вместе с Алехиной за нарушение общественного порядка были
задержаны еще несколько человек, в том числе активист Дмитрий
Цорионов (Энтео).Алехина написала в Twitter, что только задержаны
13 участников акции на Лубянской площади.По ее словам,
в отношении них составлены административные протоколы
о нарушении порядка организации или проведения массового
мероприятия, их оставили на ночь в ОВД Мещанское.
Нас оставляют в ОВД Мещанское
на ночь за то, что мы запускали самолётики в ФСБ.13 человек. Всем
20.2. доброй ночи ✈️ pic.twitter.com/2yCDekHGGd
— Мария Алехина (@all_mary) 16 апреля 2018 г.
Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16
апреля. До этого собственники мессенджера отказались
предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.
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