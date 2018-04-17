Предложение президента Петра Порошенко выйти из уставных органов СНГ предусматривает сохранение только выгодных для Украины соглашений.

Как рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, Порошенко хочет от правительства провести инвентаризацию всех соглашений с членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договора, «оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины».

В частности, речь идет о признании дипломов и трудоустройства, договоре о транзите и «прочих документах, важных для работы и экономики Украины.

12 апреля Порошенко заявил, что «Украина никогда не была членом СНГ, и учитывая отказ этой структуры осудить российскую агрессию», он попросил вместе с правительством подготовить предложения об официальном прекращении участия Киева в уставных органах организации.

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