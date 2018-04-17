|Роналду не впечатлил: УЕФА назвал автора лучшего гола 1/4 финала Лиги чемпионов
|17.04.2018 07:49
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По итогам матчей 1/4 финала Лиги чемпионов провел опрос между болельщиков на определение лучшего гола и фанаты сделали свой выбор в пользу египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Об этом сообщает пресс-служба .
Форвард, забивший гол в ответном матче с " Сити", занял первое место, набрав 39% голосов,передает со ссылкой на .
На втором месте расположился нападающий "Реала" Криштиану Роналду (30%), который забил эффектный гол "ножницами" в первом матче с "Ювентусом".
Тройку замкнул полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен (14%), который отличился роскошным дальним ударом в первой встрече с "Сити".
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