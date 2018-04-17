По итогам матчей 1/4 финала Лиги чемпионов провел опрос между болельщиков на определение лучшего гола и фанаты сделали свой выбор в пользу египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Об этом сообщает пресс-служба .

Форвард, забивший гол в ответном матче с " Сити", занял первое место, набрав 39% голосов,передает со ссылкой на .

На втором месте расположился нападающий "Реала" Криштиану Роналду (30%), который забил эффектный гол "ножницами" в первом матче с "Ювентусом".

Тройку замкнул полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен (14%), который отличился роскошным дальним ударом в первой встрече с "Сити".

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