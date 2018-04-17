|В Украине ликвидировали последний факультет, который обучал космонавтов
|17.04.2018 07:50
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Факультет был ликвидирован в Киевском политехническом университете. До этого дня он выпускал специалистов для ракетно-космической сферы.
«Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической сферы Украины. А незадолго до этого в «КПИ» ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов для этой отрасли», — написал Павловский.
На данный момент известно, что в самом университете уже подтвердили информацию о ликвидации факультета.
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