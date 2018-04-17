По сути, сирийская реклама для С-400 даже еще хуже, чем пиар авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Я не открою Америку, если скажу, что Сирия для России важна не только как плацдарм реализации ее больных геополитических амбиций, но и как испытательный полигон, на котором параллельно проводится и масштабная рекламная кампания российского оружия. Однако, если в первое время потенциал этого полигона и был очень привлекательным, то по мере расширения конфликта, он играет в большей степени не на пользу ВПК РФ, а скорее наоборот, информирует svodka.net.

Одним из последних примеров провала российского оружия стал удар коалиции по Сирии, в ходе которого, по заверениям Пентагона, были поражены все намеченные цели. И хотя МО РФ это отрицает, заявляя об уничтожении сирийскими ПВО почти 75% всех ракет коалиции, просматривая появляющиеся спутниковые снимки уничтоженных объектов, приходишь к выводу, что в российском генштабе лукавят. Да и разбежность с количеством официально выпущенных сирийскими ПВО ракет (40) и количеством сбитых по версии МО РФ (75% от 105) говорит о том, насколько ярко и у кого шапка горит.

Но как заявил Пентагон, российские ПВО в ту ночь бездействовали, а российский генералитет со всей ответственностью заявлял, что ракеты, крошащие объекты в Дамаске и Хомсе, были вне зоны действия ПВО РФ. Звучало это неоднозначно, поскольку радиус действия ЗРК С-400, размещенных на российской авиабазе «Хмеймим» в Латакии, позволяет прикрывать и Дамаск и Хомс.

Странно, что официальные лица МО РФ решили вместо банального “мы не стали сбивать потому что…(дальше придумайте сами)” выбрать вариант “они от нас слишком далеко летели”. Хотя, не исключено, что российские ЗРК не смогли отработать по крылатым ракетам коалиции по той причине, что за ними уже давно бытует недобрая слава – беспомощность перед низколетящими целями. Для того, чтобы сбивать низколетящие КР, российским ЗРК необходимо получать информацию с самолета ДРЛО, которым в данном случае является российский А-50. И вот тут возникает интересный момент, у А-50 предельная дальность обнаружения крылатых ракет с ЭПР, не превышающим 1 м², равна 215 км.

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И вот кто его знает, быть может, у Кремля и хватило бы смелости попробовать сбить пару-тройку «Томагавков», но с учетом только вышеизложенного, могло попросту не хватить времени на соответствующее реагирование на запуски КР коалицией.

Вот и, получается, извините, мы не успели сбить крылатые ракеты, потому что не успели поднять в воздух наш самолет ДРЛО и долететь до предельной дальности обнаружения ваших крылатых ракет. Звучит сумбурно, а потому куда проще — «выпущенные «Томагавки» не входят в зону ответственности ПВО России».

Но, как известно, это уже не первый раз, когда российские ПВО игнорируют обстрел территории Сирии силами коалиции, или, например, ВВС Турции или Израиля. И каждый раз находятся какие-то оправдания, связанные с кривизной Земли или иными особенностями сакрального для россиян ландшафта. Но, несмотря на оправдания, постоянно одно – С-400 молчат.

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По сути, сирийская реклама для С-400 даже еще хуже, чем пиар авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Ведь тот пыхтел, тужился, но до Средиземного моря все же доплыл, и более того, умудрился подбить два истребителя! Что же до С-400 в Сирии, то они пока и на это даже не способны.

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