Виявляється, іноді, щоб отримати бажане напередодні свят, можна схитрувати і попросити за допомогою дитини - як це зробив відомий ведучий та шоумен Олександр Педан.



Вже днями його найменшому синочку виповниться рік, тож Олександр не лише показав фото з Марком та старшою донькою Лєрою, але й розповів, як хотів малюка.



"Я так хотів сина, що вчинив навіть трішечки нечесно. Мені здалося, що одного мого бажання може не вистачити, але я був упевнений, що дитячі мрії обов'язково збуваються, тому підійшов до доньки і кажу: «Лєр, якщо в мене буде син, а в тебе братик, то в тебе з'явиться ще McBook Air, як у мами». Може бути, це проти правил, я реально купив дитячу мрію. На що Лера дуже швидко відреагувала: «Боже, татусю, як я хочу братика!» І вона почала малювати якісь дитячі дошки бажань, Дідові Морозу листа писати. І це спрацювало - у нас народився син! А я подарував Лері обіцяний ноутбук", - жартує Педан.





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