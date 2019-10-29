|"Слуги народа" рассказали "Европейской солидарности, что не допустят угроз Зеленскому и "любому гражданину Украины"
|29.10.2019 23:17
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Фракция "Слуги народа" полным составом поддержала инициативу своего коллеги Никиты Потураева про недопустимость угроз про лишение жизни со стороны преставителей "Европейской солиарности" в отношении президента Зеленского и "любого гражданина Украины".
Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну в Верховной Раде - депутаты обратились к правоохранительным органам с требованием расследовать высказывания депутата Софии Федины о президенте Владимире Зеленском.
Он также заявил о "недопустимости пожелания смерти или убийства любому человеку и гражданину Украину, независимо от того: президент это или нет".
Его выступление "Слуги народа" сопровождали аплодисментами.
В то же время, нардепы из "Евросолидарности" из зала потребовали извинения за шутку о сгоревшем доме эк-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
В кулуарах парламента Федина подчеркнула
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан связывает протесты против действий нынешнего президента Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко.
Об этом Богдан заявил в
Комментируя акции "Нет капитуляции", Богдан сказал, что никто не понимает, что такое "формула Штайнмайера" и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".
Он не согласен, что именно из-за согласия на дозволение конфликта в Донбассе по "формуле Штайнмайера" рейтинг президента упал на 7%:
По мнению Богдана, "и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" – это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило".
Он также отметил: "Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом".