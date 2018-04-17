|Макрон и Трамп не могут договориться между собой о дате вывода войск из Сирии
|17.04.2018 07:58
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Французский руководитель заявил, что убедил президента США Дональда Трампа оставить вооруженный контингент на неопределенное время. Через несколько часов из Белого дома поступило опровержение. В Вашингтоне по-прежнему настаивают на скором уходе своих военных и сетуют, что Ближний Восток обходится слишком дорого.
«Лучше мы потратим на себя»
Расхождения между Францией и США проявились спустя только сутки после совместного авиаудара, нанесенного этими странами и Великобританией по военным объектам в Сирии. Вашингтон, Париж и Лондон обвиняют Дамаск в химической атаке против мирных жителей в городе Дума. Власти ближневосточного государства все отрицают.© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Незадолго до удара по Сирии Дональд Трамп сообщил, что намерен в обозримом будущем вывести оттуда двухтысячный контингент, размещенный для боевых действий против ИГИЛ. Причина — чрезмерные расходы, на которые Вашингтону пришлось пойти из-за череды войн на Ближнем Востоке. «Мы не извлекли из этого никакой выгоды. Только представьте, потратили семь миллиардов долларов за 17 лет. Не получили в обмен ничего, кроме смерти и разрушений. Это ужасно. Пришло время вывести войска», — заявил Трамп.
Американский руководитель увидел связь между нерешенными внутренними проблемами и продолжением интервенции в Сирии. «Я хочу вернуть войска домой. Я хочу начать восстанавливать нашу нацию», — сказал он.
Союзники Вашингтона по НАТО отнеслись к этому без воодушевления. Заменить американцев в Сирии некому. Вводить войска в зону конфликта несколько недель назад отказалась Франция. Делегация сирийских курдов объявила, что президент Макрон обещал разместить французскую пехоту на границе с Турцией, в Елисейском дворце это не подтвердили.
США шантажируют союзников
«Франция и Великобритания не могут заменить американцев на Ближнем Востоке. После Первой мировой Сирия была подмандатной территорией, управляемой Парижем. Арабское общество крайне негативно восприняло бы возвращение французских войск. Сразу же заговорили бы о новом витке колониализма», — прокомментировал ситуацию в интервью РИА Новости политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
По мнению эксперта, еще менее готова наводить порядок на Ближнем Востоке Великобритания. «Далеко неслучайно Тереза Мэй отказалась ставить на обсуждение в парламенте вопрос о нанесении ударов по Сирии. Заранее было ясно, что многие народные избранники выскажутся против. В 2013 году парламент уже не поддержал планируемую атаку на Сирию. В Соединенном Королевстве еще не забылась иракская кампания 2003 года, признанная неудачной», — говорит Макаркин.
В то же время ни Париж, ни Лондон не желают оставлять Сирию без западного присутствия. О вмешательстве их активно просят из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива. С самого начала конфликта как Эр-Рияд, так и его заклятый враг Катар, каждый по своим причинам, выступают за свержение президента Сирии Башара Асада.
«Я нисколько не сомневаюсь, что со стороны Трампа речь идет о шантаже. Он просто хочет, чтобы страны Залива заплатили ему денег за военное присутствие. И угрожает: не предоставите финансирование — я уйду. Ждет реакции нефтяных государств», — рассказал РИА Новости директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Однако, по мнению Багдасарова, выводить войска американский руководитель не собирается. «Он ничего не предпримет», — считает эксперт.
Такого же мнения придерживается и Алексей Макаркин. «Все, что сейчас говорит Трамп, хорошо соотносится с его предвыборными обещаниями. В 2016-м он действительно выступал за вывод войск с Ближнего Востока. Однако значение имеет не только его позиция, но и взгляды истеблишмента, в том числе военного. Так что стремительного ухода не будет. Возможно частичное сворачивание отдельных элементов и — нельзя исключать этого — разворачивание некоторых новых», — говорит политолог.
Что будет, если американцы все-таки уйдут
У России вывод американских войск, если бы он состоялся, не вызвал бы возражений. Это свело бы к минимуму риск прямого столкновения между Москвой и Вашингтоном на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе приблизилась бы к возвращению в правовое поле, поскольку Дамаск не давал США разрешения занимать какую-либо часть сирийской территории. Правительству Башара Асада было бы проще достичь соглашения с курдами, чьи позиции ослабли бы в случае возвращения американцев домой.Дым после авиаудара сил коалиции в Сирии
Присутствие военных США в Сирии, по желанию Вашингтона или без, привело к эскалации еще одного конфликта: между арабами и курдами. После освобождения от ИГИЛ города Ракки и его окрестностей эти территории оказались под контролем курдских формирований, поддержанных американцами. Местное население, в подавляющем большинстве арабское, не находит общего языка с курдами. Однако под нажимом США точку зрения коренных жителей не принимают в расчет.
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