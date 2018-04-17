Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Александр Аверин. Сопредседатель партии «Другая Россия». Нацбол. Когда-то мы много-много раз участвовали вместе в митингах. Винтились. Сидели в автозаке. Потом, когда задержанных выпускали с кичи, собирались на Патриарших и выпивали, информирует svodka.net.

Потом случился Крымнаш и у нацболов снесло крышу. Напрочь. «Наши миги сядут в Риге! Киев — русский город! Завершим реформы так: Сталин-Берия-Гулаг!» Стали такими путинистами, что никаким нашистам не снилось.

Потом многие из них уехали на Донбасс, воевать за русский мир. Аверин тоже.

«Суд заключил под стражу сопредседателя «Другой России» Александра Аверина. Аверин был задержан на автомобильном пункте пропуска через государственную границу Матвеев-Курган. Он двигался со стороны самопровозглашенной ЛНР. В его вещах при досмотре обнаружили пистолет Макарова со снаряженным магазином. Экспертиза показала, что оружие является боевым. В связи с наличием в его действиях признаков преступлений, предусмотренных ст.222 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей) задержанный передан сотрудникам полиции».

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Эта власть никогда — никогда! — не потерпит никаких организованных вооруженных групп. О том, что ихтамнетов будут репрессировать первыми, я писал еще в самом начале.

Завершим реформы так: Сталин-Берия-Гулаг? Пожалуйста. Все желания должны исполняться.

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Чота неиллюзорно ржу.

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