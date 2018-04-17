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"Большая семерка": Удар по Сирии был предпринят только после исчерпания всех дипломатических возможностей
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17.04.2018 08:03
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Лидеры стран "Большой семерки" – Канады, Франции, Германии, Италии,
Японии, Великобритании и США – поддержали авиаудары по Сирии,
которые были произведены с целью сдерживания режима сирийского
лидера Башара Асада от применения химического оружия в дальнейшем.
Страны "Большой семерки" подчеркивают, что использование
химического оружия представляет угрозу международному миру и
безопасности Фото: ЕРА "Мы полностью поддерживаем все усилия США,
Великобритании и Франции по сокращению возможностей режима Асада
использовать химическое оружие и предотвращению использования его в
будущем… Этот ответ был ограниченным, пропорциональным и
необходимым, и принимался только после исчерпания всех возможных
дипломатических возможностей для соблюдения международных норм
против использования химического оружия", — сказано в
заявлении.Страны "Большой семерки" подчеркивают, что использование
химического оружия является нарушением Конвенции о химическом
оружии и представляет собой угрозу международному миру и
безопасности."Морально предосудительное использование химического
оружия режимом Асада в было подтверждено независимыми
международными расследованиями. Мы осуждаем эту преднамеренную стра
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