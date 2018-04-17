Лидеры стран "Большой семерки" – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – поддержали авиаудары по Сирии, которые были произведены с целью сдерживания режима сирийского лидера Башара Асада от применения химического оружия в дальнейшем. Страны "Большой семерки" подчеркивают, что использование химического оружия представляет угрозу международному миру и безопасности Фото: ЕРА "Мы полностью поддерживаем все усилия США, Великобритании и Франции по сокращению возможностей режима Асада использовать химическое оружие и предотвращению использования его в будущем… Этот ответ был ограниченным, пропорциональным и необходимым, и принимался только после исчерпания всех возможных дипломатических возможностей для соблюдения международных норм против использования химического оружия", — сказано в заявлении.Страны "Большой семерки" подчеркивают, что использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет собой угрозу международному миру и безопасности."Морально предосудительное использование химического оружия режимом Асада в было подтверждено независимыми международными расследованиями. Мы осуждаем эту преднамеренную стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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