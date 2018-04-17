В связи с завершением Пасхальных праздников и посещения родных, многие возвращаются к местам своего проживания и работы.

Из-за этого на границе, в частности, со странами ЕС, наблюдается определенное накопление автомобилей, сообщают в Госпогранслужбе.

Сейчас очереди зафиксированы на границе со Словакией и Польшей.

Скопление автомобилей в пункте пропуска "Ужгород" на украинском-словацкой границе, составляет около 150 автомобилей,передает со ссылкой на .

А в основных пунктах пропуска на украинском-польской границе - "Краковец" и "Рава-Русская" по 180 автомобилей, "Шегини" и "Устилуг" 120 и 150 автомобилей соответственно ожидают выезд за границу.

просит граждан учесть данную информацию и советует выбирать оптимальные маршруты движения.

- Многие люди зарабатывали в России и привозили оттуда "русский мир" в головах. Лучше пусть едут в европейские страны и возвращаются с большими деньгами, с другой ментальностью, - считает переводчик и шоумен Дмитрий Чекалкин. - Последние два года в Тернополе, Ивано-Франковске массово открывают рестораны, магазины, гостиницы. Работники возвращаются и вкладывают деньги в родные города. Я за то, чтобы больше людей ездили в Европу. А потом внедряли здесь местные стандарты.

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