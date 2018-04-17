Соответствующее распоряжение №1 было принято еще 11 января. Таким образом, украинцы будут иметь четыре выходных подряд с 28 апреля ро 1 мая.

Данное решение принято для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая Дня труда.

В то же время, специальный режим работы банков в указанные дни определяет Национальный банк Украины.

Кроме того, государственными выходными днями будут среда, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне и понедельник, 28 мая, так как 27 мая отмечается Троица.

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