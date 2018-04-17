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Вагітна Світлана Лобода знялась у кліпі для фільму "Вій" (ВІДЕО)
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17.04.2018 08:08
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Вдруге вагітна співачка Світлана Лобода вперше у своїй кар'єрі
записала саундтрек для фільму, а днями з'явилася у офіційному
відеокліпі.
"Гоголь. Вій" розповідає про молодого писаря і починаючого поета
Миколу Гоголя, який веде розслідування загадкових вбивств дівчат в
селі Диканька. Кліп Loboda знятий в такий же містичній стилістиці,
як і детектив.
Режисером відео виступила продюсер співачки Нателла
Крапівіна:
"Ми хотіли розповісти історію самотності, яка завжди наповнена
таємницею. Героїня одна в величезному залі, і тільки тінь минулого
невідступно слідує за нею. Як часто в житті ми біжимо від привидів,
рятуємося у величезних кімнатах чужих душ, щоб забути одну єдину
любов, яка була тим самим захисним колом, оберегом від зла і болю!
"Гоголь. Вій" - це ж більше, ніж історія про злих духів і боротьбу
з ними. Це історія про добро і зло в цілому, і про те, чи здатна
чиста душа перемогти темні сторони не тільки зовні, але і
всередині", - говорить вона.
"У нас давно не було таких яскравих драматичних історій, які нам,
як мені здається, вдаються краще танцювальних хітів, що гримлять
повсюдно. У ній є переживання, є сильна емоційна складова, яка
близька мені, як артисту", - говорить сама Лобода.
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