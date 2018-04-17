



Вдруге вагітна співачка Світлана Лобода вперше у своїй кар'єрі записала саундтрек для фільму, а днями з'явилася у офіційному відеокліпі.



"Гоголь. Вій" розповідає про молодого писаря і починаючого поета Миколу Гоголя, який веде розслідування загадкових вбивств дівчат в селі Диканька. Кліп Loboda знятий в такий же містичній стилістиці, як і детектив.



Режисером відео виступила продюсер співачки Нателла Крапівіна:





"Ми хотіли розповісти історію самотності, яка завжди наповнена таємницею. Героїня одна в величезному залі, і тільки тінь минулого невідступно слідує за нею. Як часто в житті ми біжимо від привидів, рятуємося у величезних кімнатах чужих душ, щоб забути одну єдину любов, яка була тим самим захисним колом, оберегом від зла і болю! "Гоголь. Вій" - це ж більше, ніж історія про злих духів і боротьбу з ними. Це історія про добро і зло в цілому, і про те, чи здатна чиста душа перемогти темні сторони не тільки зовні, але і всередині", - говорить вона.



"У нас давно не було таких яскравих драматичних історій, які нам, як мені здається, вдаються краще танцювальних хітів, що гримлять повсюдно. У ній є переживання, є сильна емоційна складова, яка близька мені, як артисту", - говорить сама Лобода.



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