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В Киеве задержали водителя маршрутки под наркотиками
29.10.2019 23:26
Водитель столичной маршрутки под наркотиками перевозил людей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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