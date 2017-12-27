В сети рассказали о случае, когда у жителей временно оккупированных территорий Донбасса, получивших «паспорта ДНР» и выезжающих в Россию, возникают серьезные проблемы с «паспортами ДНР».

Об этом сообщают «Ведомости Донбасса» со ссылкой на одну из сторонниц «ДНР», поспешившую получить «паспорт ДНР», информирует еizvestia.com.

«22 декабря 2017 года мы с мужем поехали с «ДНР» в Россию. Получив паспорта «Народной Республики», мы не думали, что в дороге нас будет ждать испорченное настроение и нервы. Утром в 9 часов мы успешно пересекли нашу и Российскую границу. Со стороны пограничной службы, ни каких пререканий не было к нашим паспортам, и предупреждений. Съездив по своим делам нам надо было возвращаться домой. По обыкновению мы едем домой на поезде Успенка-Ясиноватая. Войдя в вагон электрички, мы увидели, что две девушки инспекторы пограничной службы, проверяя документы у мужчины который предоставил им паспорт «Донецкой ДНР», к нему придираются. Мы подумали, что вероятно у него не всё в порядке с документами. Затем была наша очередь», — рассказала женщина.

По ее словам, подав свои паспорта «ДНР», от инспекторов они услышали, что их паспорта не являются действительными без наличия украинского паспорта.

«У меня был с собой украинский паспорт, а мой муж свой украинский паспорт не взял с собой, так как ему уже исполнилось сорок пять лет, фотография не была вклеена и паспорт является не действительным. Таможенники потребовали предъявить другой документ, удостоверяющий личность, угрожая поймать до выяснения личности, так как паспорт «ДНР» не признают за документ. Я им сказала, что если это так то почему они не предупреждают, о том, что при пересечение границы надо иметь с собой два паспорта, Украины и «ДНР» и что, проезжая на территорию России, нас никто, не предупредил. Девушки таможенники начали придираться к моему Украинскому паспорту, задавая дурацкие вопросы, почему у меня много прописки и почему после свадьбы я не взяла фамилию мужа. Я не знаю, может это нормальные вопросы и действия со стороны таможенной службы на Успенской железнодорожной станции в России. Но мне так не показалось. Настроение и нервы были испорчены», — добавила женщина.

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