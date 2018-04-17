|«Большая семерка» призвала Россию к ответу по делу об отравлении Скрипалей
|17.04.2018 08:14
|
Соответствующее заявление распространило канадское внешнеполитическое ведомство.
«Большая семерка» поддержала позицию Великобритании о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Мы осуждаем продолжающиеся отказы России (отвечать — прим.ред.) на законные запросы британского правительства, что еще раз подчеркивает ответственность российской стороны. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», — говорится в заявлении.
Дипломатические ведомства «Большой семерки» также призвали Москву немедленно «раскрыть не объявленную ранее программу «Новичок» специалистом из ОЗХО.
В британском Солсбери в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон утверждает, что к инциденту причастна России. Однако Москва отвергает подобные обвинения.
Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.Источник